Bank Rosji łagodzi kolejne obostrzenia walutowe

Bank centralny Rosji zezwoli części zachodnich instytucji finansowych na powrót na swój rynek walutowy. Lista „wrogich państw” przyjęta jako retorsje po wprowadzonych przez Zachód sankcjach za inwazję na Ukrainę obejmuje całą Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Japonię, Australię i kilka innych krajów.

Złagodzenie ograniczeń ma dotyczyć tylko wybranych banków, a niefinansowe firmy zagraniczne nadal mają zakaz wszelkiego handlu forex na rynku rosyjskim.

Dodatkowo bank centralny zniósł 30-procentowy limit zaliczek na rzecz nierezydentów z tytułu kontraktów importowych na niektóre usługi.

Złagodzenie kontroli ma pozwolić – jak twierdzą przedstawiciele rosyjskich władz i banku centralnego – na zagraniczną działalność gospodarczą i stworzyć warunki do budowy nowych łańcuchów dostaw.

Rosja boryka się z nadmiernym umocnieniem swojej waluty, która sztucznie sterowana jest najsilniejsza względem koszyka globalnych walut od wielu lat. W obliczu spadającego importu oraz ograniczeń w handlu walutami i wypłatami walut, rubel wzrósł do wieloletnich szczytów. Zmusiło to Bank Rosji do stopniowego zmniejszania kontroli walutowej oraz obniżek stóp procentowych.