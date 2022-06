Benfica – jak donosi Reuters - będzie pierwszym w Portugalii klubem futbolowym, który wdroży takie rozwiązanie. Tokeny kibica to rodzaj kryptowalut, który pozwala posiadaczom głosować i mieć wpływ na mniej istotne decyzje związane z ich klubami.

Partnerem Benfiki została firma, która współpracuje już na polu kryptowalut z wieloma innymi znanymi klubami jak choćby Manchesterem City, Barceloną czy PSG. Reuters podaje, że Social.com wygenerowała prawie 200 mln USD dla swoich klubów partnerskich w 2021 r. Jedną z twarzy promujących Social.com w marcu został słynny argentyński piłkarz Lionel Messi, którego kontrakt promocyjny ma wartość ponad 20 mln USD.

Benfica zmuszona jest do poszukiwań nowych źródeł przychodów, gdyż jej sytuacja finansowa nie jest zbyt dobra, a dodatkowo prezes spółki jest podejrzewany o oszustwa podatkowe. Mimo powrotu kibiców na stadiony firma generuje od kilkudziesięciu miesięcy straty. W sezonie 2020-2021 sięgnęła ona 17,4 mln EUR, co było najgorszym rezultatem od 11 lat. Tymczasem po pierwszej połowie sezonu 2021-2022 powiększyła się ona do 31,7 mln EUR