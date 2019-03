Bilans tygodnia był korzystny dla dolara

Kluczowe informacje z rynków:

BREXIT: Dzisiaj odbędzie się z Izbie Gmin głosowanie nad umową rozwodową (około godz. 15:30?), ale w wersji „okrojonej”, czyli bez tzw. Deklaracji Politycznej, która określa przyszłe relacje Wielkiej Brytanii z UE. Tym samym porozumienie nie zostanie formalnie ratyfikowane (gdyż trzeba uchwalić oba dokumenty), ale według opinii prawnych, może to wystarczyć do przedłużenia Brexitu do 22 maja na bazie Art. 50 TL. Rząd May został zmuszony do zastosowania tego prawnego obejścia, gdyż marszałek Izby Gmin nie chciał zgodzić się na to, aby ta sama ustawa (rozwodowa z UE) była przedmiotem głosowania, skoro poprzednie było przegrane. Jaki będzie wynik? Partia DUP (10 posłów), oraz przynajmniej kilkunastu eurosceptyków z Partii Konserwatywnej, nadal chcą głosować przeciw. Poprzeć porozumienie May może natomiast niewielka grupa posłów Partii Pracy, chociaż jej lider Jeremy Corbyn zapowiedział, że laburzyści są przeciw. Tymczasem podobno premier May miała powiedzieć, że odejdzie ze stanowiska dopiero wtedy, kiedy „dowiezie” Brexit do końca.



WIELKA BRYTANIA: Opublikowane dzisiaj o godz. 10:30 finalne dane nt. dynamiki PKB w IV kwartale były w zasadzie zgodne z oczekiwaniami i wyniosły 0,2 proc. k/k i 1,4 proc. r/r. Saldo C/A za ostatni kwartał ubiegłego roku wskazało na deficyt w kwocie 23,7 mld GBP (szacowano 23,0 mld GBP).



USA / FED: John Williams (szef oddziału FED w Nowym Jorku i de facto „numer dwa” w Rezerwie Federalnej) starał się tonować obawy rynku dotyczące recesji po tym jak kilka dni temu doszło do odwrócenia krzywej rentowności bonów 3M i obligacji 10Y. Jego zdaniem nadal mówimy o wzroście gospodarczym, chociaż jego tempo może wyhamować (do 2,0 proc.). W podobnym tonie przemawiał James Bullard z St.Louis – dodał, ze proces normalizacji polityki monetarnej dobiegł do końca, a struktura wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach tego roku będzie „zdrowa”.



USA / CHINY / ROZMOWY HANDLOWE: Według osoby z otoczenia prezydenta Trumpa, kwestia taryf celnych pozostaje kluczowym przedmiotem dyskusji i zostanie zawarta w nowym porozumieniu. Nie można jednak wskazać konkretnych ram czasowych, finisz może mieć miejsce w każdym momencie pomiędzy kwietniem, a czerwcem. Obie strony poczyniły „znaczące postępy” w rozmowach. Dzisiaj drugi dzień negocjacji na wysokim szczeblu w Pekinie.



JAPONIA/ DANE: Inflacja CPI bazowa z regionu Tokio wyniosła w marcu 1,1 proc. r/r (jak oczekiwano). Poza tym poznaliśmy odczyt stopy bezrobocia dla całego kraju (spadek w lutym do 2,3 proc. z 2,5 proc.), oraz dane nt. dynamiki produkcji przemysłowej (w lutym 1,4 proc. m/m przy prognozie 1,0 proc. m/m), oraz sprzedaży detalicznej (w lutym 0,4 proc. r/r wobec szacunków 1,2 proc. r/r).



EUROSTREFA / NIEMCY / FRANCJA/ HISZPANIA: Sprzedaż detaliczna w Niemczech nieoczekiwanie odbiła w lutym o 4,7 proc. r/r (szacowano 2,8 proc. r/r). Szacunki inflacji CPI w marcu dla Francji wpisały się we wczorajsze tendencje z Niemiec (HICP 1,3 proc. r/r przy prognozie 1,4 proc. r/r i 1,6 proc. r/r odnotowanych w lutym). Sprzedaż detaliczna w Hiszpanii odbiła w lutym o 1,2 proc. r/r wobec 0,9 proc. r/r w styczniu (korekta z 0,8 proc. r/r).

Opinia: Niemalże każdego dnia (wyjątkiem był poniedziałek) koszyk US Dollar Index notował w tygodniu zwyżki. Nie były one może jakoś spektakularne (w grupie G-10 dolar najbardziej zyskał wobec funta, czyli około 1,4 proc.), ale na wykresie tygodniowym daje to ładną białą świecę, która jest elementem potwierdzenia dominacji dolara po poprzedniej doji, która zatrzymała jego przecenę obserwowaną w pierwszej połowie miesiąca. Argumenty dla USD są wciąż te same i omawiane w ostatnich komentarzach – mimo, że FED dał raczej „gołębi” przekaz na ostatnim posiedzeniu, a spread w rentowności 3M<10Y zszedł w ostatni piątek na ujemne wartości – to inwestorzy widzą, że to i tak reszta gospodarek zdaje się być w gorszej sytuacji, niż amerykańska. Niepewność daje argumenty „bezpiecznym przystaniom”, na czym korzysta też dolar.



A co w krótkim terminie? Niższe od spodziewanych szacunki dotyczące inflacji HICP w strefie euro dla Niemiec i Francji pogłębiają tylko słabe nastroje wokół euro. Wspólna waluta nie dostaje też wsparcia z informacji dotyczących Brexitu, czy też negocjacji amerykańsko-chińskich – oba te wątki zwyczajnie się „ślimaczą”. Sytuacja w temacie głosowania w brytyjskiej Izbie Gmin robi się coraz bardziej skomplikowana – dzisiaj ma być głosowane „niepełne porozumienie”, co teoretycznie nie załatwia sprawy ratyfikacji umowy rozwodowej, ale pozwala odsunąć Brexit do 22 maja. Być może niektórzy liczą na to, że gdyby dzisiaj udało się „cudem” (w polityce nigdy nie mów nigdy, co dotyczy się eurosceptyków i DUP) przegłosować porozumienie, to późniejsze podejście do Deklaracji Politycznej będzie już formalnością? Tylko, to musiałoby mieć miejsce jeszcze przed 12 kwietnia. Kolejne pytanie to przyszłość premier May – teraz próbuje ona odwracać swoja potencjalną dymisję, twierdząc, że powinna „dowieźć” Brexit do końca. Tylko, że presja będzie narastać – zwłaszcza, gdyby dzisiejsze głosowanie było przegrane, a rząd stanął przed koniecznością przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w końcu maja. Ten swoisty „społeczny plebiscyt” może okazać się fatalny w skutkach dla Partii Konserwatywnej….

Spójrzmy na wykresy. EURUSD broni się przed złamaniem bariery 1,1200, co skutkowałoby testem wsparcia z 7 marca przy 1,1175, które mogłoby być zagrożone. Z kolei GBPUSD połamał wczoraj linię wzrostową trendu (obecnie 1,3130) i otarł się dzisiaj o barierę 1,30. Teoretycznie nie można odrzucać scenariusza ruchu powrotnego, choć pytanie czy w sytuacji ogromnych emocji, jakie mogą pojawić się w kontekście popołudniowego głosowania w Izbie Gmin, poziomy techniczne będą respektowane….?