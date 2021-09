BIS ostrzega o możliwości bańki na ESG

Bank centralny banków centralnych ostrzegł o rosnącym ryzyku bańki cenowej na aktywach ESG, informuje Reuters.

ESG to aktywa, które spełniają standardy ochrony środowiska, pozytywnego wpływu na społeczeństwo i etycznego zarządzania. W ostatnim czasie na świecie rośnie na nie popyt w związku z rosnącą presją inwestorów i właścicieli na etyczne, prospołeczne i ekologiczne inwestycje. Według niektórych szacunków, wartość aktywów ESG wzrosła do 35 bln USD i obecnie stanowią one ponad jedną trzecią wszystkich aktywów zarządzanych profesjonalnie przez banki i fundusze inwestycyjne, pisze Reuters.