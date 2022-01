Biznes musi być społecznie odpowiedzialny

Kacper Konopiński prezes zarządu IT Solution Factor Budując biznes odpowiedzialny społecznie, tworzymy przestrzeń, w której zaangażowanie w sprawy ludzkie ma wielkie znaczenie. Polityka naszej firmy zakłada synergię działań biznesowych i charytatywnych. Dlatego każdego roku pro bono wspieramy organizacje pozarządowe i różnego rodzaju inicjatywy.

Klienci oczekują dziś od biznesu nie tylko atrak- cyjnej odpowiedzi na ich bezpośrednie potrzeby, lecz również podejmowania działań, które wykazują odpowiedzialność za otoczenie i mają na nie pozytywny wpływ. IT Solution Factor ma świadomość istotnego znaczenia tego typu przedsięwzięć dla wizerunku firmy.

Swoje cele projektowe wspiera dodatkowo działaniami ukierunkowanymi na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Firma zwraca uwagę na kwestie ochrony środowiska, zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, jak również propaguje niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. To nieodłączne elementy strategii biznesowej spółki. IT Solution Factor co roku bierze udział w różnych akcjach charytatywnych oraz inicjatywach, które wspomagają te działania. W ostatnim czasie wsparła m.in. domy dziecka w Warszawie i Płocku, Fundację Dziecięca Fantazja, Fundację Rozwoju Sportu, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Fundację Wings For Life.

Ponadto spółka uczestniczy w programie „Inwestor społeczny”, w którym okazuje się pomoc jednemu z rejonów Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości, aby umożliwić dzieciom lepszy start i równe szanse, a także wesprzeć rodziny w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej. Zaangażowano także środki finansowe na pomoc szpitalom w dobie pandemii COVID-19. W ostatnim kwartale 2021 r. przedsiębiorstwo zostało głównym sponsorem klubu piłkarskiego KTS Weszło. Podpisanie kontraktu z klubem piłkarskim jest wynikiem strategii propagowania zdrowego trybu życia oraz zwiększenia kultury fizycznej. W bieżącym roku firma zorganizowała również pierwsze mistrzostwa tenisa ziemnego dla branży IT oraz pracowników działów technicznych.