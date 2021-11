BlackRock zmniejszy swoje udziały w THG

Drugi co do wielkości akcjonariusz THG, BlackRock, pozbywa się prawie połowy swoich udziałów w firmie z 10 proc. dyskontem.

We wtorek prowadzący księgę popytu bank Goldman Sachs poinformował, że BlackRock sprzeda 58 mln akcji THG po 195 pensów za sztukę, co stanowi 10,3-proc. dyskont w stosunku do poniedziałkowego zamknięcia rynku. To również cena znacznie poniżej wartości z pierwszej oferty publicznej wynoszącej 500 pensów.

Według danych Refinitiv, w połowie października BlackRock posiadał 10,13 proc. udziałów w THG, w tym prawie 124 mln akcji, co czyni go pierwszym instytucjonalnym udziałowcem THG i drugim co do wielkości po założycielu i prezesie Matthew Mouldingu.

BlackRock i THG odmówiły komentarza na temat sprzedaży.