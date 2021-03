Boeing poinformował europejski nadzór lotniczy EASA, że konstrukcja A321XLR, najnowszego samolotu Airbusa, budzi obawy, donosi Reuters.

Agencja pisze, że tego typu interwencja nie jest czymś nowym, bo producenci mogą zgłaszać wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa w przypadkach mogących mieć wpływ na całą branżę. W tym konkretnie chodzi o zbiornik paliwa zapewniający A321XLR większy zasięg, którego architektura, według Boeinga, grodzi pożarem.

Reuters przypomina, że w samolotach pasażerskich paliwo znajduje się zwykle w skrzydłach i centralnym zbiorniku. Aby zapewnić nowej maszynie większy zasięg Airbus zdecydował się zainstalować dodatkowy zbiornik w kadłubie. Takie rozwiązane zwróciło już wcześniej uwagę Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). W styczniu sygnalizowała, że ewentualny pożar tak umieszczonego zbiornika paliwa może nie dać pasażerom dość czasu na ewakuację z maszyny. Agencja zapowiedziała postawienie specjalnych warunków dla stosowania takiego rozwiązania. Boeing zwrócił także uwagę, na ryzyko umieszczania zbiornika w kadłubie w przypadku kiedy samolot będzie lądował „na brzuchu”.

Reuters podkreśla, że sprawa A321XLR nabiera specjalnego znaczenia w związku z zakończonym niedawno dwuletnim uziemieniem Boeinga 737 Max z powodu katastrof spowodowanych błędami konstrukcyjnymi maszyny, a także zapaścią branży lotniczej spowodowaną przez pandemię. Anonimowy informator powiedział agencji, że w przypadku dłuższego sporu dotyczącego certyfikacji A321XLR jego wejście do służby może opóźnić się z końca 2023 roku do 2024 roku lub później. Gdyby do tego doszło Boeing może zachęcać linie lotnicze do wstrzymania się z zakupami i poczekania na nowy model jego samolotu, oferujący lepsze parametry niż maszyna Airbusa, zwraca uwagę agencja.