Z powodu pandemii koronawirusa Boeing zmuszony był zaciągnąć dwuletnią pożyczkę na utrzymanie płynności finansowej. Teraz koncern sprzeda obligacje, by pozyskać fundusze na spłatę zobowiązań.

Amerykański koncern lotniczy chce uplasować dług, ze sprzedaży którego zamierza zebrać pieniądze z przeznaczeniem na spłatę niespłaconej części pożyczki zawartej w ramach dwuletniego kredytu terminowego o wartości 13,8 mld USD.

Źródła agencji Bloomberg donoszą, że w grę wchodzi sprzedaż obligacji w czterech partiach. Najdłuższe papiery mają mieć pięcioletni termin zapadalności i oferować zysk sięgający 195 punktów bazowych powyżej rentowności obligacji skarbowych.

Na trudną sytuację, w jakiej znalazł się największy na świecie producent samolotów, wpływają zarówno ograniczenia pandemiczne jak też ograniczenia w użytkowaniu flagowego modelu 737 MAX po dwóch katastrofach z ich udziałem. Doprowadziły one do globalnego ich uziemienia i dopiero przed kilkoma tygodniami Boeing odzyskał pierwsze certyfikaty dopuszczające ponownie model do ruchu.

Pod znakiem zapytania stoi również sprzedaż nowych samolotów, ponieważ większość linii lotniczych maksymalnie ogranicza wydatki.