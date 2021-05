Amerykański producent samolotów wznowił w środę dostawy swojego bestsellerowego odrzutowca, które przez ponad miesiąc były zawieszone z powodu wykrycia usterki instalacji elektrycznej, pisze Reuters.

Na początku tego miesiąca Boeing uzyskał zgodę Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) na naprawę usterki związanej z uziemieniem instalacji elektrycznej, którą wykryto w ok. 100 samolotach 737 MAX.

Amerykański producent samolotów wydał w ubiegłym tygodniu biuletyn serwisowy, co umożliwiło powrót do służby maszyn, które już wcześniej trafiły do klientów i wznowienie zawieszonych w kwietniu dostaw kolejnych egzemplarzy.