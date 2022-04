BOJ potwierdził utrzymanie ultraliberalnej polityki

Benchmarkowa stopa procentowa nadal wynosić będzie -0,1 proc. Instytucja ponownie też opowiedziała się za tym, by rentowności kluczowych 10-letnich obligacji kształtowały się w pobliżu 0 proc. To ostatnie wymagać będzie kontynuacji zakupów nieograniczonej ilości tych papierów dłużnych, by bronić „ukrytego” górnego limitu na poziomie 0,25 proc.

BOJ spodziewa się, że krótko- i długoterminowe stopy procentowe pozostaną na obecnym lub niższym poziomie – oświadczył bank w czwartkowym komunikacie.

Zdaniem banku, wsparcie kruchej gospodarki wymagać będzie dalszych działań stymulacyjnych nawet ryzykując wyższym poziomem inflacji, która powinna zmierzać w stronę celu na wysokości 2 proc.

W reakcji na stanowisko japońskich władz monetarnych, które jest w opozycji do wielu konkurencyjnych banków centralnych zaostrzających swoje decyzje, jen osłabił się do najwyższego poziomu od ponad dwóch dekad, przebijając poziom 130 za dolara. Z kolei zyski z 10-letnich rządowych obligacji zeszły do najniższej wartości od ponad trzech tygodni, rzędu 0,215 proc.

BOJ prognozuje, że konsumencka inflacja bazowa wyniesie 1,9 proc. w tym roku fiskalnym, a następnie spadnie do 1,1 proc. w roku fiskalnym 2023 i 2024. Sugeruje to, że bank ocenia obecne wzrosty cen jako zjawisko przejściowe.