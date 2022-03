Brak przełomowych informacji sprzyja odreagowaniu

Zarówno USA jak i Wielka Brytania wprowadziły wczoraj zakaz importu ropy z Rosji, od czego cały czas powstrzymuje się Unia Europejska.

Udział importu rosyjskiej ropy w Stanach Zjednoczonych jak i Zjednoczonym Królestwie jest na tyle niewielki, że decyzja pozostała bez większego echa. Kluczowe jest zachowanie Unii, a tu nie ma jeszcze zgody na wprowadzenie embarga, które zagrażałoby stabilności krajów członkowskich. Nie wykluczone jednak, że w sytuacji gdy walki w Ukrainie będą się zaogniać zgoda na tak daleko idące kroki może zostać zawarta. Jak na razie wojna trwa, a rynki finansowe wykorzystują brak napływu nowych kluczowych informacji do niewielkiego odreagowania ostatnich spadków. Wczorajsza sesja na Starym Kontynencie przyniosła ok. 2% odbicie, które na początku dzisiejszych godzin handlu jest kontynuowane. Niemiecki Dax tym samym dobija do 13300 pkt. Słabiej prezentował się wczorajszy handel na Wall Street, ale dziś notowania kontraktu terminowego na S&P 500 wracają powyżej 4200 pkt.