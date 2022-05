Broadcom przejmie VMware za 61 mld USD

Jak podaje agencja Bloomberg, udziałowcy VMware mogą albo dostać gotówką 142,50 USD za każdy posiadany walor lub wymienić je na 0,2520 akcji Broadcom. Daje to 44-proc. premię względem ceny zamknięcia akcji VMware z 20 maja.

To największa akwizycja w historii Broadcom, oraz jedna z największych w całym segmencie spółek technologicznych.

Broadcom, to jedna z najcenniejszych firm w branży chipów, sprzedaje komponenty do wszystkiego, od iPhone'a po sprzęt przemysłowy. Z kolei założona w 1998 r. VMware to firma specjalizująca się w przetwarzaniu danych w chmurze, biznesie, który jest ostatnio z jednym z najdynamiczniej rozwijających się w branży technologicznej.

W 2004 r. VMware została przejęta przez giganta technologii pamięci masowych EMC, który trzy lata później sprzedał część swoich udziałów w ramach pierwszej oferty publicznej VMware. Firma przeszła do Dell Technologies, kiedy ta firma przejęła EMC w 2016 roku. W zeszłym roku VMware została wydzielona z Dell, ale koncern wraz zi inwestorem private equity Silver Lake pozostają czołowymi inwestorami w firmie programistycznej.