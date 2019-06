Brytyjska monarchia opublikowała swoje sprawozdanie finansowe

Brytyjska rodzina królewska opublikowała we wtorek rozliczenia finansowe. Łącznie w ubiegłym roku brytyjskie państwo wsparło monarchię kwotą 82 mln funtów. Renowacja posiadłości księcia Harry'ego i księżnej Meghan kosztowała 2,4 mln funtów.

Rezydencja Frogmore Cottage w Windsorze została utworzona z pięciu oddzielnych domów, które - jak podkreślono - i tak wymagały pilnych napraw. Jak jednak zaznaczono, remont objął jedynie najbardziej podstawowe prace, a para zapłaciła z własnej kieszeni za jego wyposażenie.



Pomimo tego republikańscy aktywiści skrytykowali we wtorek te wydatki, wskazując, że "ogólne środki ze skarbu państwa nie powinny być wydawane na pojedynczych członków rodziny królewskiej".



Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym domena królewska zarobiła łącznie w ubiegłym roku dla państwa brytyjskiego rekordowo wysoką kwotę 343,5 mln funtów (4,3 proc. więcej niż rok wcześniej), z czego rodzina królewska otrzymuje na wydatki 15 proc., tj. 82 mln funtów, co przekłada się na roczną dotację w wysokości 1,24 funta w przeliczeniu na mieszkańców Wielkiej Brytanii.



Większość tej kwoty - 49,3 mln funtów - została przeznaczona na sfinansowanie kosztów dotyczących działalności królowej Elżbiety II i jej dworu, a także kosztów podróży wycenianych na blisko 5 mln funtów. W tym budżecie znalazło się także m.in. 1,3 mln funtów na podróże następcy tronu księcia Karola i jego żony Camilli, a także 359 tys. funtów na prowadzenie biura księcia Filipa, który, pomimo wycofania się z życia publicznego wciąż utrzymuje sekretariat prowadzący sprawy dotyczące jego patronatu nad organizacjami charytatywnymi.



Pozostałe 32,9 mln funtów to część 10-letniego programu napraw i remontów w będącym wizytówką monarchii Pałacu Buckingham w centrum Londynu.



Ostatecznie roczne wydatki wyniosły 67 mln funtów, a pozostałe 15,2 mln funtów zostało przesunięte do rezerw budżetowych w związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi.



W 2017 roku londyńska firma doradcza Brand Finance opublikowała swoje wyliczenia, z których wynikało, że brytyjska monarchia co roku generuje dla brytyjskiej gospodarki 1,76 mld funtów.



Jak wówczas szacowano, wartość kapitałowa brytyjskiej monarchii to około 67,5 mld funtów, w co wliczają się nieruchomości i kolekcje dzieł sztuki, które same warte są 25,5 mld funtów. Analitycy zaznaczyli też, że monarchia ma pozytywny wpływ na rozpoznawalność brytyjskiej marki na świecie i napływ turystów, a także swoje odbicie w kulturze masowej, m.in. przez popularny serial Netflixa "The Crown", który opowiada historię panowania Elżbiety II.



Elżbieta II została królową w wieku 26 lat po nagłej śmierci w 1952 roku ojca Jerzego VI. W 2015 roku pobiła rekord długości zasiadania na brytyjskim tronie, który do tego czasu należał do jej praprababki Wiktorii i wynosił 63 lata. Jest ona obecnie najdłużej panującym monarchą na świecie.