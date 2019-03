Brytyjska premier zaapelowała do Izby Gmin o poparcie umowy ws. brexitu

Brytyjska premier Theresa May wezwała w środę posłów zasiadających w Izbie Gmin do zrealizowania podjętej w referendum z 2016 roku decyzji o wyjściu z Unii Europejskiej. Oceniła, że opinia publiczna jest zmęczona przeciągającymi się dyskusjami o brexicie.

Zobacz więcej Theresa May fot. Bloomberg

Szefowa rządu powtórzyła także, że "nie jest gotowa opóźnić brexitu poza 30 czerwca", i podkreśliła, że zmiana oryginalnej daty wyjścia z UE z 29 marca jest dla niej źródłem jej "znacznego, osobistego żalu" wobec posłów.



"Jesteście zmęczeni tymi wewnętrznymi walkami, politycznymi gierkami, użyciem tajemnych procedur i tym, że posłowie nie mówią o niczym innym niż o brexicie, kiedy macie realne obawy dotyczące szkół dla swoich dzieci, publicznej służby zdrowia czy przestępstw popełnianych z użyciem noża. Chcecie, żeby ten etap się wreszcie skończył. Ja się z wami zgadzam i jestem po waszej stronie" - powiedziała, zwracając się bezpośrednio do wyborców.



May wykluczyła możliwość zorganizowania drugiego referendum ws. opuszczenia Wspólnoty. "Raz już wam zadaliśmy to pytanie i daliście nam swoją odpowiedź" - mówiła. "Teraz chcecie, żebyśmy się za to wzięli, i jestem zdeterminowana, żeby to zrobić" - dodała.