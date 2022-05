Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Zyski Orlenu mogą być buforem dla wzrostów cen paliw. To, że była jeszcze okazja, by ropę ze Wschodu zbilansować na dużej marży, nie znaczy, że te środki nie pójdą do Polaków w sytuacji dużo wyższych podwyżek na stacjach paliw - powiedział w Polsat News minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Waldemar Budafot. Marek Wiśniewski/Puls Biznesu