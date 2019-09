Budowlany wyścig z czasem

Rękodzieło przyleci z Gwatemali

Izabela Żołnieruk i Michał Ilczuk to para młodych podróżników, którzy po ukończeniu studiów postanowili wybrać się do Hispanoameryki w celu nauki języka hiszpańskiego oraz przeżycia niezapomnianej przygody. Wyjazd, poza opanowaniem nowego języka, zaowocował założeniem własnego biznesu z wyjątkowymi rzeczami, których — jak przekonuje Izabela Żołnieruk — nie znajdziemy nigdzie indziej. Kolorowy zawrót głowy Trzymiesięczny pobyt w Gwatemali oraz mieszkanie z gwatemalską rodziną pomogły pomysłodawcom marki Craftenango lepiej zrozumieć tamtejszą kulturę i zwyczaje. — Sklep internetowy, który planujemy stworzyć, to wypadkowa całej naszej podróży do Ameryki Środkowej i poznanych tam ludzi. Dzięki znajomości hiszpańskiego mogliśmy swobodnie komunikować się z mieszkańcami, ponieważ zdecydowana większość z nich nie posługuje się językiem angielskim. Byliśmy oczarowani tamtejszą tradycją i wszystkimi kolorowymi przedmiotami, z którymi stykaliśmy się każdego dnia — bo w Gwatemali ludzie chodzą ubrani w stroje ludowe na co dzień. Wzory, kolory są dosłownie wszędzie i przykuwają uwagę turystów — mówi Izabela...