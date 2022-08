Budownictwo mieszkaniowe na minusie

Deweloperzy oddali w lipcu do użytku mniej mieszkań, zdecydowanie mniej rozpoczęli budować i uzyskali dużo mniej pozwoleń na budowę

Prawie 17,6 tys. mieszkań oddali do użytku w lipcu deweloperzy i pozostali inwestorzy budownictwa mieszkaniowego – wynika z najnowszych danych GUS. To o 3,6 proc. mniej mieszkań niż w czerwcu 2022 r. i o 7,3 proc. mniej niż w lipcu 2021 r. Dużo bardziej spadły dwa pozostałe wskaźniki. Nowych pozwoleń na budowy i lub dokonanych zgłoszeń z projektem budowlanym było prawie 22 tys., czyli o 36,8 proc. mniej niż w czerwcu 2022 r. i o 23 proc. mniej niż w lipcu 2021 r. Rozpoczęte budowy skurczyły się do blisko 16,3 tys., czyli o 22,2 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 27 proc. w porównaniu z wynikiem rok wcześniej.

Jeszcze miesiąc wcześniej pojawił się ostatni zryw przed zapowiadanym od pewnego czasu schłodzeniem koniunktury. W czerwcu w stosunku do maja liczba wszystkich mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 3,7 proc., rozpoczętych budów było o 8,1 proc. więcej, a uzyskane pozwolenia pobiły rekord z grudnia 2020 r. i było ich o 15,3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Wyniki deweloperów pokazują podobny trend. Liczba oddanych w lipcu do użytku mieszkań była bliska 11 tys. i zmalała w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,8 proc., a w relacji do lipca ub. r. o 1,9 proc. Liczba pozwoleń minimalnie przekroczyła 14 tys. i była aż o 46 proc. niższa niż w rekordowym czerwcu, a w stosunku do lipca 2021 r. zmalała o 16,9 proc. Natomiast liczba rozpoczętych budów wyniosła prawie 8,4 tys. i była aż o 46,6 proc. niższa niż w czerwcu b.r. i o 44,1 proc. niższa niż w lipcu ub.r.