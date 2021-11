Buffett sygnalizuje ostrożność na rynku akcji

Rekordowy poziom rynku akcji skłania Warrena Buffetta do ostrożności, wynika z informacji o kwartalnych działaniach spółki legendarnego inwestora.

Berkshire Hathaway, spółka inwestycyjna Buffetta, sprzedawała akcje netto już czwarty kwartał z rzędu. Tym razem pozyskała z tego prawie 2 mld USD, zwiększając wielkość posiadanej gotówki do rekordowych 149,2 mld USD. Tak długiej serii sprzedaży akcji netto Berkshire Hathaway nie miało od 13 lat. Pokazuje to, że Buffett oraz jego sztab nie są w stanie znaleźć okazji do inwestycji na rynku charakteryzującym się tak wysokimi wycenami. Dodatkowo w maju słynny inwestor sygnalizował, że na drodze do zawarcia atrakcyjnych transakcji stoi zwiększona aktywność „spółek w ciemno”, powstających jedynie w celu dokonania fuzji i przejęć.