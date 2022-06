Bullard: recesja w USA jest mało prawdopodobna

Jestem optymistą co do przyszłości gospodarki. Jest zdecydowanie za wcześniej na debatowanie nad potencjalnym prawdopodobieństwem recesji - powiedział Bullard.

W opinii bankiera centralnego, USA znajdują się na wczesnym etapie ożywienia, ekspansji.

Powrót do recesji na tym etapie byłby czymś niezwykłym – podkreślił Bullard. Uważa, że podwyżki stóp procentowych spowolnią gospodarkę, ale prawdopodobnie spowolnią do bardziej zgodnego z trendem tempa wzrostu, a nie do zejścia poniżej trendu.

Spodziewam się tylko umiarkowanego spowolnienia – ocenił oficjel.

Dodał, że dużym wsparciem dla największej gospodarki na świecie są ogromne środki zgromadzone przez gospodarstwa domowe w czasie pandemii.

Ich kondycja wydaje się co najmniej dobra i mają co wydawać w przyszłości. Nadal mają 3,5 bln USD ze środków pomocowych związanych z pandemią Covid-19, co stanowi około 10 proc. PKB. Te środki wciąż znajdują się na kontach bankowych ludzi – wyjaśnił Bullard.