Było sobie jajo [PODCAST]

Zaczynamy najbardziej jajeczne święta, więc postanowiłam zgłębić temat jaj. Nie, nie będzie odpowiedzi na pytanie, co było pierwsze: jajko czy kura, chociaż znam na nie odpowiedź. Dowiecie się za to, czy Polska jest dużym producentem jaj, jak kształtują się ich ceny, do kiedy sieci handlowe chcą zrezygnować z jaj od kur z chowu klatkowego i czy ma on jakieś zalety, jak żyją wolne kury i czy na pewno żyją dłużej, a także o tym, ile jaj można zjeść dziennie bez obaw o zdrowie i czy są dobre przy odchudzaniu.