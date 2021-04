Dieter Wemmer chce stworzyć „spółkę w ciemno” w celu dokonania przejęcia w branży ubezpieczeniowej, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

„Spółki w ciemno” powstają w celu fuzji lub przejęć. Kiedy wchodzą na giełdę inwestorzy kupujący ich akcje w pierwotnej ofercie publicznej nie znają jednak konkretnego celu przejęcia. Dlatego zwykle zachętą są dla nich osoby firmujące „spółkę w ciemo”.

Wemmer to weteran branży ubezpieczeniowej, w której pracował ponad trzy dekady, m.in. w Zurich Insurance Group, a do 2017 roku na stanowisku dyrektora finansowego Allianz SE. Według informatorów Bloomberga, chce pozyskać ok. 250 mln EUR. Oferta przeprowadzona zostanie prawdopodobnie w maju na giełdzie w Amsterdamie. Partnerami Wemmera w „spółce w ciemno” będą Murray Wood i Santiago Corral, współwłaściciele firmy Nazare Capital, inwestującej na rynku ubezpieczeniowym.

Na świecie trwa obecnie boom „spółek w ciemno”. Tylko w tym roku weszło ich na giełdę ponad 300. Pozyskały od inwestorów łącznie 101,7 mld USD. To więcej niż w całym ubiegłym roku, który był rekordowy dla „spółek w ciemno”.