Carsmile ściągnął nad Wisłę Francuzów

Francuska grupa Cofidis wchodzi na polski rynek z ofertą leasingu online. Technologię do obsługi klienta dostarczy polski start-up.

Rynek leasingu w Polsce pozostaje pod względem usług online daleko w tyle za sektorem bankowym. O ile decyzję kredytową można dostać w kilkanaście minut, nie wychodząc z domu, to leasing wciąż pozostaje czasochłonny i wymaga wypełniania dokumentów. Proces polega zazwyczaj na złożeniu papierowego wniosku u przedstawiciela firmy leasingowej. Dokument jest następnie wysyłany do centrali. W kolejnym kroku analityk bada zdolność kredytową wnioskodawcy — analizuje załączone do wniosku dokumenty księgowe i wyciągi z rachunków, sprawdza historię klienta w bazach dłużników, a następnie wydaje decyzję. W praktyce zajmuje to co najmniej kilka dni. Polski start-up wspólnie z francuskim specjalistą od finansowania pojazdów chce ten czas skrócić. Do kwadransa.