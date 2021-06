CBA zatrzymało dwóch pracowników Great Private Equity

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwóch pracowników spółki Great Private Equity, którzy mieli oszukać ok. 100 osób na 6 mln zł przy operacjach na rynkach walutowych - dowiedziała się PAP. Prezesa i wiceprezesa spółki zatrzymano wcześniej - w kwietniu.

Wydział komunikacji społecznej Biura przekazał we wtorek w rozmowie z PAP, że agenci z warszawskiej delegatury CBA dokonali zatrzymań na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego.

CBA prosi o kontakt z warszawską delegaturą Biura wszystkie osoby, które powierzyły swe pieniądze spółkom z grupy Great Private Equity - przez spółkę Great Private Equity Sp. z o.o. i powiązaną z nią spółkę Great Private Commercial Brokers DMCC z siedzibą w Dubaju.

Według śledczych dwaj zatrzymani przez CBA przedstawiciele polskiej spółki zapewniali klientów, że z inwestycji na rynku walutowym FOREX osiągną oni stabilny i wysoki dochód sięgający 20-25 proc. w skali roku oraz gwarantowali zwrot 90 proc. zainwestowanych pieniędzy.

W praktyce obiecywane zyski, jak i gwarancja zwrotu kapitału okazały się iluzoryczne - doprowadziły za to klientów do wysokich strat finansowych. W wyniku działania zatrzymanych ok. 100 osób straciło od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych – w sumie ponad 6 mln zł - podał wydział w rozmowie z PAP. Inwestycje prowadzono bez wymaganych zezwoleń.

Zatrzymani przez CBA po przewiezieniu do nadzorującej śledztwo Prokuratury Okręgowej w Warszawie usłyszeli zarzuty oszustwa na szkodę osób inwestujących oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Wcześniej w tej sprawie - w kwietniu - zatrzymano m.in. prezesa i wiceprezesa Great Private Equity, a także dwóch dyrektorów regionalnych - z Poznania i Krakowa. Oni według śledczych mieli doprowadzić 152 osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 16 mln zł.

W ich przypadku oszustwa miały dotyczyć inwestycji w Polsce i Afryce - nieruchomości położonych w Warszawie, Nigerii i Ghanie oraz produkcji filmowej - wynikało z wcześniejszych ustaleń śledztwa.

Wydział przypomniał w rozmowie z PAP, że obie spółki występujące w tej sprawie - Great Private Equity sp. z o.o., jak i Great Private Commercial Brokers DMCC z siedzibą w Dubaju – są wpisane na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego.

CBA przypomina, że listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego można znaleźć w internecie pod adresem https://knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne i według niej zweryfikować, komu powierzamy pieniądze.