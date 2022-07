Jednym z czynników, który wywarł dodatkową presję na ceny złota, okazały się dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj opublikowany został odczyt inflacji CPI za czerwiec w USA, który znalazł się na poziomie 9,1% rdr. To więcej niż wynosiły oczekiwania rynkowe (8,8% rdr) i poprzedni odczyt (8,6%). Jednocześnie, to najwyższy poziom inflacji w USA od ponad 40 lat.

Istotna zwyżka inflacji w USA budzi oczekiwania dotyczące jeszcze bardziej jastrzębiego podejścia Fed do polityki monetarnej w najbliższych miesiącach. Niemniej, o ile tak zdecydowane działania mogą potencjalnie nastąpić w najbliższych miesiącach, to już oczekiwania co do działań Fed w późniejszych miesiącach są bardziej stonowane, zwłaszcza w obliczu taniejących ostatnio surowców i mniejszej presji na wzrost inflacji. To zaś może oznaczać presję spadkową na ceny złota w krótkoterminowej perspektywie, ale możliwość odbicia notowań kruszcu w górę w późniejszych miesiącach.