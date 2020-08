Kurs złota wzrósł drugą sesję z rzędu na giełdzie nowojorskiej.

Notowaniom złota sprzyjało słabnięcie dolara, a także ożywienie podaży w drugiej połowie sesji na amerykańskich rynkach akcji. Nie sprzyjał im wzrost rentowności obligacji USA w związku z rekordową ofertą nowych papierów 30-letnich w czwartek.

Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów rósł o 1,1 proc. do 1970,40 USD. We wtorek rósł o 0,1 proc. Złoto tanieje w skali tygodnia głównie za sprawą spadku kursu o 4,6 proc. we wtorek.