Ceny mieszkań w Chinach spadają coraz mocniej

W sierpniu ceny nieruchomości mieszkaniowych spadały w Chinach zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym, donosi Bloomberg.

Sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych spadła w sierpniu na rynku pierwotnym 70 miast o 0,29 proc. w porównaniu z lipcem, kiedy spadała o 0,23 proc., podał urząd statystyczny.

Ceny nieruchomości mieszkaniowych na rynku wtórnym taniały o 0,48 proc., najmocniej od 2014 roku.

Bloomberg przypomina, że pod koniec sierpnia władze Chin ogłosiły nowe działania wspierające rynek nieruchomości, m.in. zmniejszenie wkładu własnego przy zakupie mieszkania. Analitycy sceptycznie oceniają ich skuteczność.

- Choć rząd Chin ostatnio wzmocnił wsparcie dla sektora nieruchomości, oczekujemy krótkotrwałego wpływu tych działań na sprzedaż oraz zróżnicowanych efektów w poszczególnych miastach – ogłosił Moody’s Investors Service, który w czwartek obniżył perspektywę chińskiego rynku nieruchomości ze „stabilnie” do „negatywnie”.

Potwierdzają to najnowsze dane. Ostatnie działania wspierające rynek spowodowały początkowo wzrost sprzedaży mieszkań w Pekinie. Podczas pierwszego weekendu po ich ogłoszeniu sprzedano ich ok. 2,5 tys. na rynku wtórnym. W ostatni weekend sprzedaż spadła już do ok. 1,7 tys. Podobną tendencję widać również na rynku pierwotnym, pisze Bloomberg.