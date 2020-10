Na środowe spadki kontraktów terminowych na ropę naftową wpływ miał przede wszystkim huragan Delta, który sprawił, że niektóre firmy zdecydowały się na wstrzymanie wydobycia. Swoją cegiełkę dołożył również wzrost zapasów surowca w USA.

Ceny ropy spadły także przez impas w rozmowach pomiędzy administracją Donalda Trumpa a zdominowanym przez Demokratów Kongresem na temat nowych bodźców fiskalnych.

Za baryłkę ropy amerykańskiej odmiany West Texas z dostawą w listopadzie trzeba było zapłacić na giełdzie Nymex 39,28 USD. To o 1,8 proc. mniej niż we wtorek. Europejska ropa Brent z dostawą w grudniu kosztowała na ICE Futures Europe 41,99 USD za baryłkę. To spadek o 1,6 proc. w stosunku do poprzedniego notowania.