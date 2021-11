Chaos to też czas okazji na rynku

Oprocentowanie obligacji opartych na WIBOR rośnie jak na drożdżach. Oprocentowanie “wuzetek” w nowym okresie odsetkowym będzie ponad siedmiokrotnie wyższe (!). A mimo to wuzetki tanieją, zaś obligacje korporacyjne nie drożeją.

W piątek, 5 listopada, sześciomiesięczny WIBOR wynosił 1,87 proc. Jeszcze miesiąc temu było to 0,33 proc., a dwa miesiące temu 0,25 proc. Oprocentowanie obligacji opartych na stawce WIBOR – a to prawie wszystkie obligacje korporacyjne i część skarbowych – katapultuje się na wyższe poziomy już w najbliższym okresie odsetkowym. A mimo to „wuzetki”, czyli obligacje skarbowe o oprocentowaniu równym stawce WIBOR, tanieją, notowane są często nawet punkt procentowy poniżej nominału, co oczywiście dodatkowo podbija ich rentowność. Tak działa presja podaży i psychologia inwestorów funduszy dłużnych, dla których październik był naprawdę trudnym miesiącem. Przekonali się, że fundusze wypełnione po brzegi bezpiecznymi papierami mogą tracić grubych kilka procent w miesiąc, jeśli tylko okoliczności będą niesprzyjające.