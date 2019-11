ReneSola ogłosiła sprzedaż praw do 13 projektów solarnych w Polsce, o mocy 1 MW każdy, spółce niemieckiego SUNfarming.

Transakcja, której wartości nie ujawniono, nastąpiła kilka dni po tym jak informowaliśmy, że SUNfarming GmbH pozyskał 17 mln EUR (73 mln zł) finansowania na ekspansję w Polsce.

ReneSola zawartła transakcję z SUNfarming Polska Asset 4 z Wrocławia. Sprzedane prawa do 13 projektów to połowa z przyznanych chińskiej spółce w listopadzie 2018 roku praw do 26 projektów solarnych, objętych gwarantowaną 15-letnią taryfą 354,8-358,8 zł/MWh.

- Sprzedaż SUNfarming praw do projektów pokazuje naszą zdolność do opracowywania i generowania przychodów z projektów słonecznych na różnych obszarach geograficznych i etapach projektu oraz umacnia naszą pozycję lidera w Polsce - powiedział Josef Kastner, szef ReneSola w Europie. - Z optymizmem patrzymy na nasze możliwości w Europie Wschodniej, gdzie dzięki korzystnemu otoczeniu regulacyjnemu i finansowemu jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków na świecie - dodał.

SUNfarming GmbH informował pod koniec ubiegłego tygodnia, że przeznaczy 12 mln EUR na finansowanie budowy w Polsce elektrowni fotowoltaicznej o maksymalnej mocy 17 MW. Ma ona zostać przyłączona do sieci w kwietniu 2020 roku. Niemiecka spółka zwiększyła także kwotę dostępnych przez trzy lata środków finansowych z 20 mln EUR do 25 mln EUR. Chce je wykorzystać na nowe projekty w Polsce. SUNfarming planuje zwiększenie „polskiego portfela” do co najmniej 150 MWp w ciągu następnych dwóch lat, deklarował dyrektor generalny spółki, Martin Teuschke.