Chiński organ nadzoru bankowego i ubezpieczeniowego nałożył w piątek grzywny na siedem instytucji finansowych. Łączna wysokość kar sięga 199,5 mln juanów (30,85 mln USD), pisze Reuters.

Grzywny nałożono ze względu na zawyżanie opłat i niewystarczające informowanie o produktach.

Według oświadczenia Chińskiej Komisji Regulacyjnej ds. Bankowości i Ubezpieczeń, wśród podmiotów, na które nałożono grzywny, znajdują się m.in. wiodący państwowy bank inwestycyjny China Development Bank, czołowi pożyczkodawcy China Industrial i Commercial Bank of China oraz piąty co do wielkości państwowy bank - Postal Savings Bank of China.

Łączna kwota kar to 199,5 mln juanów (30,85 mln USD).