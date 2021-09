Aktywność w chińskim sektorze usług gwałtownie spadła w sierpniu, co jest efektem wprowadzenia nowych pandemicznych ograniczeń w niektórych regionach kraju, pisze Reuters.

Indeks PMI dla sektora usług spadł miesiąc do miesiąca z 54,9 do 46,7. To najniższy wynik od kwietnia 2020 roku. Analitycy spodziewali się odczytu na poziom 52.