Chiny się zakorkowały, ale skutki będą inne niż w 2021 r.

Rekordowe korki w chińskich portach zwiększą zaburzenia w łańcuchach dostaw. Z powodu innej polityki makroekonomicznej skutki tych zaburzeń mogą być jednak inne niż w ostatnich dwóch latach.

Potężna fala pandemii COVID-19 wywołała ogromne opóźnienia w dużych portach morskich w Chinach, szczególnie w Szanghaju. Może to pogłębić problemy w łańcuchach dostaw na świecie i ograniczyć dostępność towarów. Czy oznacza to jeszcze większą inflację? Niekoniecznie. W przeciwieństwie do sytuacji z lat 2020-21 tym razem brakom w dostawach nie będzie już towarzyszył nieograniczony popyt konsumentów w USA i Europie. Zamiast potężnego wzrostu cen towarów możemy zobaczyć raczej zmianę struktury konsumpcji.