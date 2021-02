Wysiłki władz Indii zmniejszenia zależności od importu z Chin nie zakończyły się powodzeniem.

Obroty handlowe między Indiami i Chinami wzrosły w 2020 roku do 77,7 mld USD. Choć to mniej niż 85,5 mld USD z 2019 roku, to wystarczająco dużo, aby Chiny wyprzedziły USA i znów stały się największym partnerem handlowym Indii. Ich obroty handlowe z USA wyniosły w ubiegłym roku 75,9 mld USD.