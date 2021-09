Citigroup widzi możliwość gazu po 100 USD zimą tego roku

Analitycy Citigroup podwyższyli ponad dwukrotnie prognozę ceny gazu w Azji i Europie w czwartym kwartale. Uważają, że w przypadku szczególnie ostrej zimy nie można wykluczyć wzrostu ceny do nawet 100 USD za 1 mln BTU.

LNG mocno drożeje z powodu wojny cenowej, spowodowanej przez niskie zapasy gazu w Europie, popyt z Chin oraz ograniczoną podaż z Rosji i Nigerii. Ceny w Japonii i Korei skoczyły o prawie 50 proc. w tym miesiącu do prawie 30 USD za 1 mln BTU. W Europie LNG drożeje o ok. 40 proc. zbliżając się do 25 USD.