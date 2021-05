Co kusi fundusze [PODCAST]

Fachowcy od fuzji i przejęć opowiadają o tym, jak pandemia zmieniła perspektywy poszczególnych branż i w co warto inwestować, jeśli szuka się ponadprzeciętnych stóp zwrotu

Gospodarka odmraża się na naszych oczach po pandemii, ale w wielu branżach pandemiczne spowolnienie czy też zamrożenie skończyło się już znacznie wcześniej. Jak zwykle jednymi z pierwszych, którzy wrócili do aktywności, byli przedstawiciele funduszy inwestycyjnych, dla których krew, lejąca się na rynku, oznacza okazje do udanych zakupów.

Liczby nie kłamią - od trzeciego kwartału ubiegłego roku widać bardzo wyraźne ożywienie w fuzjach i przejęciach na polskim rynku, a ostatnie miesiące zaowocowały bardzo dużymi transakcjami, takimi jak kupno infrastruktury Playa i Plusa przez hiszpański Cellnex, jak i umowami nieco mniejszymi, ale również ciekawymi.

W "PB do słuchania" tym razem goszczą ludzie, którzy znają się na fuzjach, przejęciach i inwestycjach w spółki jak mało kto. Odpowiadają na pytania o to, co się w Polsce kupuje, jakie branże dzięki pandemii stały się mniej atrakcyjne, a jakie stały się atrakcyjne wręcz szalenie, a także o wiele innych rzeczy.

Pierwszym gościem jest Marcin Byrt, partner w dziale fuzji i przejęć PwC. Firma doradcza w ubiegłym roku pracowała przy 14 dużych transakcjach na polskim rynku, w tym m.in. przy zakupie kurierskiego brokera Apaczka i medycznej sieci ScanMed przez fundusz Abris. Ekspert mówi o tym, czy w branży rzeczywiście mamy do czynienia z ożywieniem, a także o tym, co interesuje inwestorów strategicznych i finansowych.

Drugi gość to Ryszard Wojtkowski, zarządzający funduszem Resource Partners. Fundusz ten w ciągu ostatnich kilku miesięcy kupił cztery spółki z różnych branż, z dużym zyskiem wyszedł też z inwestycji w dostarczającą diety pudełkowe spółkę Maczfit. W rozmowie o transakcjach nie brakuje wątków politycznych - w końcu właściciele firm w ciągu ostatniego roku mieli więcej powodów, by pielgrzymować do rozdających pieniądze przedstawicieli władz, niż rozmawiać z inwestorami finansowymi.

Następnie Tomasz Stamirowski, który stworzył specjalizujący się w wykupach menedżerskich fundusz Avallon i - w ramach prywatnej inwestycji - przymierza się do zakupu Widzewa Łódź, opowiada o tym, dlaczego w tym roku nie zainwestował jeszcze w żadną spółkę oraz wskazuje branże, które ciekawią go jako inwestora.

O atrakcyjnych branżach dużo mówi też Andrzej Różycki, partner zarządzający w funduszu Tar Heel Capital, który zastanawia się, czy mamy już do czynienia ze zmianą paradygmantów - i dlaczego giełda stała się bardziej atrakcyjna dla polskich spółek.

Na koniec z funduszy private equity przeskakujemy do funduszy venture capital. Bartłomiej Gola, zarządzający funduszem SpeedUp, opowiada o tym, co ciekawego dzieje się na tym rynku, gdzie pieniędzy jest dużo, a gdzie ich brakuje.

Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do słuchania znajdziecie na stronie www.pb.pl/dosluchania i w aplikacjach podcastowych, w tym na Spotify i Apple Podcasts.