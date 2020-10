Crowdfunding wypłynie na szerokie wody

Zwiększony limit zbiórek do 5 mln EUR, otwarte granice dla platform i ochrona inwestorów — to część zmian czekających branżę.

Przyjęte przez Parlament Europejski rozporządzenie zmieni rynek crowdfundingu inwestycyjnego, poczynając od obszaru regulacji, a na ochronie inwestorów kończąc. Przewidziane zmiany to m.in. konieczność rejestracji platform w krajowych organach nadzorczych (w Polsce jest nim Komisja Nadzoru Finansowego) i ich regulacja, co ma pomóc wyeliminować niejasności dotyczące statusu prawnego. Zwiększony zostanie także limit zbiórek — z 1 do 5 mln EUR. Platformy będą mogły też łatwiej wyjść na rynki zagraniczne.