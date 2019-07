Czabański: system finansowania mediów publicznych musi być trwały

System finansowania mediów publicznych musi być trwały. Nie będzie powrotu do abonamentu, być może finansowanie będzie z budżetu, to jeszcze nie jest przesądzone - powiedział we wtorek przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański.

We wtorek w TVP Info przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański był pytany o propozycje zmian w finansowaniu mediów z budżetu państwa, o których w sobotę w wywiadzie w "Gazecie Wyborczej" opowiadała posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska.

Krzysztof Czabański podkreślił, że rozwiązania budżetowe nie są złą propozycją, ale pod dwoma warunkami: "żeby pieniądze były zdecydowanie wyższe niż te przedstawione w propozycji PO, a po drugie, żeby był zapis taki, jak przy finansowaniu sił zbrojnych. Żeby ta kwota była ułamkiem PKB i nie mogła ulegać zmianie w zależności od preferencji czy widzi misie rządu". Stwierdził, że system finansowania mediów publicznych "musi być trwały, w pewnym sensie strukturalny i musimy wymyśleć ten system". "Nie będzie powrotu do abonamentu, być może finansowanie będzie z budżetu, to jeszcze nie jest przesądzone. Ale to na pewno jest jedno z pierwszych zadań, którymi będziemy się zajmować, jeżeli wyborcy udzielą nam mandatu na kolejną kadencję. Będziemy się też zajmować innymi sprawami na rynku medialnym, które wymagają regulacji" - dodał. Przewodniczący był też pytany o apel Donalda Tuska, kiedy był premierem, by Polacy nie płacili abonamentu. "Byłem wtedy prezesem Polskiego Radia i wystosowałem list otwarty w tej sprawie, wyrażając przekonanie, że to jest świadomy demontaż mediów publicznych i że mam nadzieję, że kiedyś Donald Tusk odpowie za to przed Trybunałem Stanu. Nie odpowiedział, a system abonamentowy został zniszczony" - powiedział Krzysztof Czabański. "Usiłujemy się z tego wygrzebać, poprzez system rekompensat" - powiedział Czabański i dodał, że "media publiczne od półtora roku dostają bardzo poważne pieniądze, dzięki którym można się odbudować technologicznie i kadrowo".

