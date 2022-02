Czarna Enigma sprzedana za 3,16 mln GBP

Liczący ponad 2 miliardy lat, największy w historii oszlifowany czarny diament został sprzedany za 3,16 mln GBP podczas aukcji online przeprowadzonej przez dom aukcyjny Sotheby's w Londynie. Enigma, kamień o wadze 555,55 karata, czyli ważący mniej więcej tyle co banan, od 2006 r. figurowała w Księdze Rekordów Guinnessa.

Dom aukcyjny ogłosił, że nabywca dokonał zakupu za pomocą kryptowaluty. Nie ujawnił jego tożsamości, ale Richard Heart, przedsiębiorca zajmujący się kryptowalutami, napisał na Twitterze, że to on stał się właścicielem cennego kamienia. Od razu też zmienił jego nazwę z Enigma na Diament HEX.com, co ma nawiązywać do platformy blockchainowej, której jest założycielem.

Kamień jest tzw. karbonado — jedną z najtwardszych znanych form naturalnego diamentu, niezwykle rzadko występującą, odkrytą jedynie w Brazylii i Republice Środkowoafrykańskiej. Diamenty z tej grupy zawierają osbornit — minerał, który występuje jedynie w meteorytach, jest więc teoria, że powstały w wyniku uderzenia w Ziemię meteorytu 2,6-3,8 mld lat temu. Dom Sotheby's opisał kamień jako „jeden z najrzadszych cudów z kosmosu, jakie widziała ludzkość”.