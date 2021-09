Czechy mogą zwiększyć tempo podwyżek stóp

Wiceszef banku centralnego Czech Marek Mora zasygnalizował możliwość zwiększenia we wrześniu tempa podwyżek stóp w Czechach w związku z większym niż oczekiwano wzrostem inflacji.

Mora powiedział, że głównym czynnikiem wpływającym na poziom inflacji jest bardzo mocny wzrost krajowej presji wynikającej z braku rąk do pracy. Jest już drugą osobą z banku centralnego, która w tym tygodniu dała do zrozumienia, że podwyżka stóp we wrześniu może być dwa razy większa niż dwie dokonane latem tego roku, które wynosiły po 25 pkt. bazowych.