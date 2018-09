Czerwińska: o dofinansowaniu samorządów decydują kryteria merytoryczne

To kryteria merytoryczne decydują o tym, który samorząd otrzymuje dofinansowanie - podkreśliła w poniedziałek w Radiu Zet minister finansów Teresa Czerwińska. Przekonywała, że premier Mateusz Morawiecki podczas niedzielnej konwencji PiS zachęcał samorządy do składania dobrych projektów.

Zobacz więcej Teresa Czerwińska fot. Marek Wiśniewski

Minister finansów była pytana, czy samorządy, w których wygra opozycja, też będą mogły liczyć na duży zastrzyk finansowy od rządu oraz czy właściwa jest interpretacja słów premiera Mateusza Morawieckiego, że samorządy, w których wygra PiS, będą przez rząd traktowane lepiej w przypadkach dofinansowywania zadań.



"Myślę, że pan premier zachęcał samorządy do tego, aby składały dobre projekty i to jest podstawowe kryterium dofinansowywania tego typu zadań w samorządach" - powiedziała Czerwińska. "Też odniosłam wrażenie, że pan premier zachęcał do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, natomiast odczytałam intencje pana premiera w ten sposób, że dobra współpraca rządu i samorządów jest często warunkiem koniecznym do realizacji wielu programów" - mówiła.



Minister finansów zapewniła, że "to kryteria merytoryczne decydują o tym, kto otrzymuje dofinansowanie". Czerwińska przyznała, że była na niedzielnej konwencji Zjednoczonej Prawicy. Na pytanie, czy zapisze się do PiS, odparła: "Jeśli chodzi o członkostwo w partii, taka decyzja nie była podjęta". "Nie chcę się w tej chwili wypowiadać w sposób wiążący, obecnie jestem członkiem tego rządu i pracuje najlepiej jak potrafię" - dodała.



Podczas niedzielnej konwencji Zjednoczonej Prawicy premier Mateusz Morawiecki mówił m.in.: "Nigdy wcześniej nie było takiej fali inwestycji wspomaganych przez rząd centralny. I dlatego wybierzmy takich gospodarzy (...) którzy się nie obrażają na władzę centralną, tylko potrafią współpracować. Takich gospodarzy, którzy nie zaczynają inwestycji na miesiąc przed wyborami samorządowymi, tylko ruszają z inwestycjami miesiąc po wyborach samorządowych".



Jak podkreślił, "do tego potrzebujemy właśnie dobrego wyboru - wyboru naszych gospodarzy małych ojczyzn". "Najlepiej takich, którzy potrafią współpracować z odpowiedzialnym rządem, rządem PiS" - zaznaczył szef rządu.