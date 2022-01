Cztery tygodnie spadków?

Na Wall Street prawdopodobnie zaliczymy czwarty z rzędu spadkowy tydzień. Z jednej strony, nie wróży to niczego dobrego przyszłości, choć z drugiej, takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko. W zasadzie w ostatnich kilku latach można je wyliczyć na palcach jednej ręki, a ostatnia miała miejsce latem 2020 roku.

Często po 4 lub 5 tygodniach spadków powinniśmy zaobserwować przynajmniej ruch korekcyjny w górę wynikający z realizacji zysków, w szczególności, że spadki w tych ostatnich 4 tygodniach były naprawdę spore. W pewnym momencie S&P 500 spadł do poziomów nienotowanych od połowy zeszłego roku!

Wszystkie indeksy z Wall Street zaliczyły techniczną korektę, co oznacza spadek o ponad 10% od lokalnego szczytu do zamknięcia. W przypadku S&P 500, bazując na tygodniowych czy miesięcznych zamknięciach, techniczna korekta nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Nie jest również wykluczone, że jednak nie zaobserwujemy 4 tygodni z rzędu spadków. Wystarczy, że S&P 500 wzrośnie jeszcze ok. 0,9% od momentu zamknięcia sesji w Europie.

Spadki na rynkach w tym tygodniu to efekt przede wszystkim wydźwięku decyzji Fed. Stanowisko amerykańskiego banku centralnego było mocne i wskazywało na chęć walki z inflacją, nawet pomimo sygnałów wskazujących na możliwe problemy w gospodarce.

Fed jest pewny, że będą one przejściowe, a silny rynek pracy pozwoli na umiarkowaną normalizację polityki monetarnej. Pomimo mocnego, choć jednocześnie wypośrodkowanego stanowiska indeksy giełdowe traciły, a dolar nie był tak mocny od miesięcy.

Dzisiejsze dane makroekonomiczne z USA na temat wydatków oraz nastrojów nie zachwyciły rynków, choć widać ożywienie w momencie końca sesji w Europie. DAX na koniec traci aż 1,3%, natomiast WIG20 stracił aż 2,27%.

Na Wall Street, pomimo trudnego początku, trwa ożywienie. Nasdaq rośnie aż o 1,6%, co jest wynikiem 5% odbicia Apple po świetnych wynikach, a S&P 500 zyskuje 0,85%. Sesja musiałaby zakończyć się dzisiaj wzrostem na poziomie ok. 1,6%, aby ten tydzień nie zamknął się spadkami. DJIA zyskuje skromnie, gdyż jedynie 0,13%.