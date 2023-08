Dalio: Chiny spóźniają się z obniżką zadłużenia

Ray Dalio, twórca Bridgewater Associates, największego na świecie funduszu hedgingowego i wielki zwolennik inwestycji w Chinach uważa, że spóźniają się one z przeprowadzeniem „wielkiej restrukturyzacji zadłużenia”, informuje Reuters.

- Jeśli chodzi o dług i gospodarkę, jest oczywista potrzeba wielkiej restrukturyzacji długu, takiej ją przeprowadził Zhu Rongji pod koniec lat dziewięćdziesiątych, tylko większej – napisał Dalio na swoim koncie w LinkedIn. – Chiny spóźniają się ze zrobieniem tego – dodał.

Reuters przypomina, że Zhu Rongji był premierem Chin w latach 1998-2003, który przeprowadził znaczące reformy w krajowej gospodarce, m.in. scentralizował wpływy podatkowe, naprawił sytuację w największych państwowych firmach i oddłużył banki.

Dalio uważa, że choć delewarowanie nie jest łatwym zadaniem, to w przypadku Chin korzystnym czynnikiem jest to iż większość długu jest w walucie krajowej i trzymają go Chińczycy. Podkreślił potrzebę jak najszybszego rozpoczęcia delewarowania, bo wysokie zadłużenie i koszt jego obsługi „zamrażają gospodarkę”, szczególnie na poziomie prowincji i do tego najmniej zamożnych.