Dane firmy w interfejsach API dźwignią jej cyfrowego rozwoju

Internet to wynalazek kopernikański, także dzięki technologii zarządzania interfejsami API. Tworzenie i publikowanie interfejsów API na nieznaną dotąd skalę to recepta na dobry biznes, zwłaszcza gdy podstawą jest IBM Cloud.

IBM Cloud to kompleksowa platforma chmurowa obejmująca ponad 190 produktów i usług chmurowych – infrastruktury, kontenerów, sztucznej inteligencji, baz danych, danych internetu rzeczy i technologii blockchain.

Grażyna Dadej , IBM Public Cloud Technical Manager for CEE, Executive Architect

Popularną usługą udostępnianą z chmury publicznej IBM Cloud jest IBM API Connect – najlepsze tego typu rozwiązanie, które umożliwia profesjonalne zabezpieczanie ekosystemu interfejsów API i zarządzanie nim w środowisku wielu chmur, a także zwiększa skuteczność upowszechniania i monetyzacji interfejsów API.

– Organizacje z różnych branż zdają sobie sprawę z ogromnego potencjału swoich danych biznesowych i szukają sposobów na ich komercjalizację. Tam, gdzie od lat firmy udostępniają dane firmom marketingowym i w pojedynkę tworzą interfejsy API, pojawienie się technologii zarządzania interfejsami API oznacza szansę tworzenia i publikowania interfejsów API na większą niż dotąd skalę i zarabianie na danych dzięki zastosowaniu usług dostępnych w IBM Cloud – zauważa Marcin Klabiński, IBM Public Cloud Sales Leader Poland & Baltics.

25 proc. przychodów

Interfejsy oprogramowania IBM API Connect są ważnym narzędziem, które zapewnia bezpieczny dostęp do danych i usług dostarczanych organizacji z zewnątrz, a także umożliwia scalanie ekosystemów. IBM API umożliwia tworzenie uproszczonego interfejsu udostępniającego w czasie rzeczywistym funkcje wewnętrzne aplikacji biznesowych i dane w nich zgromadzone.

Organizacje biznesowe postrzegają interfejsy API nie tylko jako narzędzia techniczne, lecz także jako środki wymiany informacji z partnerami i dostawcami, które wzmacniają ich konkurencyjność. Aplikacje API są nieraz niedoceniane, choć z analiz wynika, że średnio 25 proc. przychodów jest generowanych z interfejsów API i wdrożeń związanych z API.

IBM udoskonalił platformę API dzięki współpracy z ponad 500 jej użytkownikami na świecie. Dziś funkcjonuje ona bezproblemowo w różnych zastosowaniach biznesowych.

– Dzięki wdrożeniu usługi IBM API Connect w chmurze IBM Cloud firma przyspiesza w biznesie: łatwiej dostosowuje się do wymagań nabywców, zyskuje szerszy zasięg, dociera do nowych rynków zbytu. Ważne jest nabycie zdolności do wdrażanie innowacji i nowych modeli biznesowych, zarządzanie interakcjami wewnątrz organizacji w różnych lokalizacjach i liniach biznesowych – mówi Grażyna Dadej , IBM Public Cloud Technical Manager for CEE, Executive Architect.

Wsparcie usług finansowych

Tradycyjne modele świadczenia usług finansowych nie odpowiadają już zindywidualizowanym potrzebom zaawansowanych cyfrowo konsumentów. Nie sposób zapewnić im satysfakcji za pomocą standardowych produktów finansowych. Dziś gwałtownie spada tolerancja wobec długich procesów składania wniosków i ich zatwierdzania.

Korzystając z platformy IBM Cloud i oprogramowania IBM API Connect japońska firma Moneytree stworzyła ekosystem obsługi wielu branż i zapewniania im kompleksowego dostępu do dostawców usług finansowych. Misją Moneytree jest zbliżenie konsumentów, małych firm i banków przez Moneytree Link – platformę danych finansowych dla przedsiębiorstw, która bezproblemowo integruje zbiorcze dane z ponad 2700 instytucji finansowych, np. banków, z danymi osób prywatnych, korporacji, kart kredytowych, papierów wartościowych.

Moneytree opracowała ekosystem umożliwiający wybieranie i korzystanie z usług oraz produktów finansowych z łatwością, jaka znana jest użytkownikom aplikacji na smartfony. Oferuje aplikacje do zarządzania finansami osobistymi na iPhone'a, iPada, Apple Watch, Androida – Moneytree PLUS: mobilne rozwiązanie do zarządzania wydatkami, Moneytree PRO: rozwiązanie do agregacji mobilnych kont firmowych i Moneytree Link – platformę API.

Moneytree dociera zwłaszcza do młodszych osób, które nie mają doświadczenia w finansach i zarabia na ich danych finansowych, ale w zgodzie z ich oczekiwaniami i w sposób bezpieczny.

Interfejsy API to istotna część transformacji świadczenia usług finansowych. Już wkrótce osoby fizyczne, korzystając z Moneytree Link, będą mogły wyszukać kartę kredytową, która zapewni im określony zestaw korzyści i usług, odpowiednio do ich potrzeb i umożliwi połączenie wybranych usług z kontem Moneytree, by błyskawicznie uzyskać kartę.

Przykład Royal Mail Group

Brytyjska firma Royal Mail Group to jeden z najstarszych przewoźników pocztowych na świecie, a zarazem innowator w zakresie wykorzystywania technologii chmurowych do zwiększania przewagi konkurencyjnej. Jej orężem są dziś interfejsy API udostępniane w kontrolowany i bezpieczny sposób, które pomagają jej zrozumieć potrzeby rynku.

Przewagą biznesową Royal Mail jest szybkość obsługi klientów – kilka godzin lub dni zamiast kilku tygodni lub miesięcy. Royal Mail wprowadza kolejne innowacje. Kluczowe projekty zakładają zarządzania środowiskiem wielochmurowym, modernizację tradycyjnego centrum dystrybucji i stworzenie zwinnej architektury integracji.

Łączność z pojazdami

Francuski producent samochodów, dążąc do wdrożenia innowacyjnych usług łączności, poprawienia wrażeń z użytkowania samochodu i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, wdrożył rozwiązanie IBM API Connect. Zaczął gromadzić dane i udostępniać je odpłatnie swoim partnerom biznesowym.

Dzięki IBM API Connect udostępniane są dane zbierane z podłączonych samochodów. Informatycy wykorzystują te dane do opracowania i rozwijania aplikacji mobilnych. Dane gromadzone z pojazdów są udostępniane na portalu dla programistów API Connect. Została ponadto stworzona komunikacja z systemami/aplikacjami w autach i aplikacją mobilną klienta.

W Canadian Railway Agency

Canadian Railway Agency nie umiała bezpiecznie udostępniać swoich usług w sieci. W efekcie innowacje utknęły w miejscu, a jej usługi mobilne były ograniczone. Firma postanowiła wdrożyć solidną, skalowalną architekturę z myślą o rozwoju projektów IoT/mobile i sprostaniu przyszłym wymaganiom biznesu. IBM Cloud zapewnił tej firmie lekką platformę sprzętową do szybkiego wdrażania i zarządzania usługami w chmurze i usługami mobilnymi.

IBM API Connect zapewniło narzędzia do tworzenia, proxy, asemblacji, zabezpieczania i skalowania internetowych interfejsów API w chmurze. Dzięki temu firma zyskała korporacyjną bramę bezpieczeństwa i API umożliwiające bezpieczne prezentowanie usług internetowych, zwiększanie sprawności biznesowej i mobilnej.

API u teleoperatorów

Firma Inomera, z siedzibą w Istambule, to wiodąca firma informatyczna, która m.in. tworzy technologie, usługi mobilnego internetu i przetwarzania w chmurze. Obsługuje klientów z branży telekomunikacyjnej, finansowej, produkcyjnej i detalicznej. Oferuje platformę mobilną opartą na chmurze, która umożliwia firmom poznanie i zrozumienie klientów, wysyłanie im ukierunkowanych kampanii, analizowanie ich zaangażowania – wszystko to bez początkowych inwestycji w technologię.

Turecki integrator wykorzystuje technologię zarządzania API, opartą na oprogramowaniu IBM API Connect i Secure Gateway. Firma Inomera Research uznała za szczególnie ważną potrzebę zarządzania interfejsami API wśród firm telekomunikacyjnych. Dziś zapewnia użytkownikom szybkie budowanie, wdrażanie i zarządzanie interfejsami API. Zwykle ponad rok zajmowało skompletowanie i uruchomienie jednorazowych interfejsów API zapewniających dostęp do danych subskrybentów.

Średnie przychody z usług telekomunikacyjnych na Bałkanach, w Europie Wschodniej, Turcji i na Bliskim Wschodzie maleją z powodu konkurencji ze strony firm internetowych i dostarczających inne kanały komunikacji. Interfejsy API stanowią dla nich nowe źródło przychodów, a także nowy rodzaj usług zbudowanych na wykorzystaniu znacznej ilości danych subskrybentów, które mogą być udostępniane innym firmom, np. detalistom i bankom.

Unima 2000 wdraża API

W Polsce wdrożeniami IBM API Connect zajmuje się firma Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne.

– Unima 2000 pomaga tworzyć usługi integracyjne API na fundamencie technologii API Connect i IBM Secure Gateway w chmurze. Zakres wystawionych danych może np.. obejmować: stany magazynowe, faktury, płatności, cenniki, zamówienia itd.. Rozwiązanie pozwala firmom w bezpieczny sposób udostępniać swoje usługi w chmurze, przyspieszyć proces obsługi zamówień, dostaw i weryfikacji cen czy aktualnych stanów magazynowych – podkreśla Magdalena Pisarczyk – Czekaj, dyrektor ds. projektów IT, Unima 2000.

