Dane wywołały spadek rentowności obligacji USA i słabnięcie dolara

Dane sygnalizujące słabniecie amerykańskiej gospodarki spowodowały spadek rentowności obligacji USA, bo rynek liczy na łagodniejszą politykę banku centralnego, informuje Bloomberg.

Rentowność obligacji 2-letnich USA, wrażliwych na sygnały sugerujące zmianę polityki monetarnej, spada obecnie o 8 pkt. bazowych do 4,847 proc., a dolar słabnie wobec innych głównych walut po publikacji w środę danych makro. Inwestorzy dowiedzieli się, że tempo wzrostu gospodarczego USA w drugim kwartale było niższe niż pierwotnie szacowano, a także, że sektor prywatny stworzył w sierpniu dużo mniej miejsc pracy niż w lipcu.

- Choć raport ADP niespecjalnie pozytywnie koreluje z rządowym raportem o zatrudnieniu, który będzie przekazany w piątek, to niemniej sugeruje, że przegrzany dotychczas rynek pracy być może zaczął stygnąć – powiedział Quincy Krosby, główny strateg globalny LPL Financial. – To dokładnie to, czego chce Fed, bo powinno przywrócić równowagę na rynku pracy – dodał.

We wtorek wiadomość o najmniejszej liczbie ofert pracy od marca 2021 roku obudziły nadzieję na mniej “jastrzębi” Fed. Bank centralny sygnalizował wcześniej, że dobra sytuacja na amerykańskim rynku pracy, powodująca wzrost wynagrodzeń, jest przeszkodą w obniżaniu inflacji.

Indeks dolara spada obecnie o 0,45 proc. Rentowność obligacji 10-letnich USA spada o 2 pkt. bazowe do 4,105 proc.