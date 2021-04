Dania zamierza zwiększyć wydatki na zielone technologie rolnicze. W ten sposób chce zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w jednym z najbardziej zanieczyszczających sektorów przemysłu.

W środę duński rząd przedstawił propozycję obejmującą zwiększenie publicznych inwestycji w badania i innowacje o ponad 700 mln koron (114 mln dolarów) na biopaliwa. Jeśli projekt zostanie poparty przez parlament, wprowadzony zostanie również częściowy zakaz uprawy ziemi na torfowiskach, które zawierają dużo węgla.

Socjaldemokratyczny rząd Danii planuje zredukować emisję dwutlenku węgla w stosunku do poziomu z 1990 roku o 70 proc. do 2030 roku. Były minister rolnictwa, Dan Jorgensen, powiedział, że inwestycje w nowe technologie są kluczem do osiągnięcia tego celu.