Delta podsumowała najgorszy rok w historii

Delta Air Lines zanotowały stratę netto w wysokości 755 mln USD w czwartym kwartale. W całym 2020 roku strata sięgnęła 12,39 mld USD. To najgorszy rok w ponad 90-letniej historii firmy.

Budphoto1/Wikimedia Commons/CC BY 2.0

Całkowite przychody Delta Air Lines spadły w czwartym kwartale o 65 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku - z 11,44 do 3,97 mld USD. Analitycy oczekiwali, że wpływy będą jeszcze niższe i sięgną 3,59 mld USD.

Skorygowana strata na akcję wyniosła 2,53 USD. Analitycy oczekiwali, że będzie to 2,50 USD. W okresie od października do grudnia przewoźnik spalał średnio 12 mln USD dziennie, o połowę mniej niż w trzecim kwartale. Delta spodziewa się dodatniego przepływu gotówki do wiosny.

Po ogłoszeniu wyników akcje przewoźnika wzrosły o 1,5 proc. w obrotach przed wprowadzeniem na rynek.