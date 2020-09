Devon Energy Corp. zgodził się przejąć WPX Energy za 2,56 mld USD. Transakcja doprowadzi do stworzenia jednego z największych niezależnych producentów gazu łupkowego w USA i jest odpowiedzią na wezwanie inwestorów do konsolidacji pogrążonej w kryzysie branży.

Udziałowcy Devon będą posiadać ok. 57 proc. połączonej spółki, podały w poniedziałek firmy we wspólnym oświadczeniu.

Akcjonariusze amerykańskich firm łupkowych, sfrustrowani po latach słabych zwrotów i niezrealizowanych celów, od dawna wzywają branżę do konsolidacji w celu obniżenia kosztów. Niektórzy opowiadali się też za umowami o niskiej lub zerowej premii, tylko po to, aby doprowadzić je do końca.

Tegoroczny spadek cen ropy naftowej, który spowodował, że znaczna część branży stała się nierentowna, zmotywowało firmy do działania. Połączenie Devon i WPX jest najważniejszą transakcją między dwoma niezależnymi producentami z USA od czasu, gdy WPX kupiła w marcu Felix Energy.

„Środowisko dojrzało do dalszej konsolidacji, ponieważ firmy skupiają się na generowaniu wolnych przepływów pieniężnych i poprawianiu swoich bilansów” – stwierdził analityk JPMorgan Arun Jayaram.