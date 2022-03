Dietl: rosyjskie spółki straciły ponad pół biliona dolarów

„W akcjach spółek notowanych, od początku wojny na Ukrainie rosyjskie spółki straciły ponad 570 miliardów dolarów swojej kapitalizacji. Ponad pół biliona dolarów nagle wyparowało z tych spółek” – powiedział PAP w środę w Nowym Sączu prezes GPW.

Jak wyjaśnił Dietl, znaczna część udziałów w tych spółkach należała właśnie do rosyjskich oligarchów.

„Oczywiście byli także w tych spółkach międzynarodowi inwestorzy, ale oligarchowie znaczną część tych strat wzięli na siebie. Rosjanie z dnia na dzień stali się pariasami świata zachodniego. Dzisiaj nie są już oni gwiazdami czerwonych dywanów, sponsorami ważnych wydarzeń kulturalnych czy sportowych, bo wszyscy się od nich odsunęli” – mówił.

Jego zdaniem wojna odbije się na wielu gałęziach gospodarki, w tym na turystyce.

„Z perspektywy regionów turystycznych, jak choćby Małopolska dla której klientem docelowym była wyższa klasa średnia ukraińska czy rosyjska, wojna wywoła na pewno dotkliwe zmiany. Natomiast w skali dramatu, który się dzieje w Ukrainie, nie ma szans gospodarczego pokonania Rosji i nie ma szans gospodarczego wspierania Ukrainy bez finansowych ofiar ze strony naszego społeczeństwa” – ocenił.

Zaznaczył, że w obliczu rosnących ceny surowców, nie ma możliwości, by zupełnie nie ponosić żadnych "ofiar" w sensie finansowym.

„I tak jesteśmy w lepszej sytuacji, w porównaniu z innymi krajami ze strefy euro, ponieważ mamy własną walutę i możemy dostosować naszą politykę monetarną do tej zmieniającej się sytuacji. W złej sytuacji są na przykład Litwini, którzy mają wyższą inflację i wciąż zerowe stopy procentowe, ponieważ są w strefie euro. My mamy więcej możliwości dostosowawczych” – powiedział prezes GPW.

Zaznaczył jednocześnie, że nasz eksport staje się bardziej dochodowy i bardziej konkurencyjny.

„Sumując to razem z bardzo dobrymi fundamentami polskiej gospodarki, widzimy, że to co musimy poświęcić na rzecz powstrzymania inwazji Putina. jest relatywnie mniejsze niż w innych krajach. Na to się także nakłada element międzyludzki. Raczej powinniśmy się nastawiać na długofalową pomoc uchodźcom z Ukrainy. Nie chodzi już też o sam konflikt, ale i odbudowę Ukrainy. Poziom zniszczeń, które Rosja funduje Ukraińcom jest tak duży, że możemy przewidywać, iż część z tych osób które docierają do nas z Ukrainy, pozostanie na dłużej w Polsce” – mówił.

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl wziął w środę udział w konferencji p.n. Szanse i zagrożenia w 2022 roku dla rozwoju polskiego biznesu, która odbyła się w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Wydarzenie było połączoną z otwarciem wystawy z okazji 30-lecia GPW.