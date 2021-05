Dinozaury nie blokowały miejsca ssakom

Wymieranie, które 66 mln lat temu położyło kres epoce dinozaurów, objęło również część ssaków. Te ssaki, które przetrwały, skorzystały na tym i zajęły zwolnione nisze ekologiczne — potwierdzili naukowcy na łamach pisma „Current Biology”.

Wymieranie jednych zwierząt otwiera przestrzeń ekspansji dla innych. Ekspansja, zwana radiacją, polega na wyodrębnianiu się nowych gatunków i trwa miliony lat. Dotychczas wydawało się naukowcom, że wymieranie dinozaurów było tym, co otworzyło ssakom przestrzeń do ekspansji. Innymi słowy, to głównie dinozaury miały blokować ssakom możliwość zajmowania nowych nisz ekologicznych. Najnowsze badania sugerują jednak, że w czasach dinozaurów również ssaki nawzajem się blokowały.

„W czasach dinozaurów żyło wiele rodzajów ssaków, które obejmowały gatunki szybujące, pływające i kopiące. Nie należały one do dzisiaj żyjących grup, ale wymarły wraz z dinozaurami — opisuje Elsa Panciroli z oksfordzkiego Muzeum Historii Naturalnej.

Wielkie wymieranie sprzed 66 mln lat przyniosło zagładę nie tylko nieptasim dinozaurom, ale również wielu grupom ssaków. Wtedy odblokowały się nisze ekologiczne, zajmowane nie tylko przez dinozaury, ale też przez ssaki. W te nisze wkroczyły następnie te ssaki, które przetrwały. Naukowcy długo sądzili, że największym zagrożeniem dla drobnych ssaków u początków ich ewolucyjnej kariery były dinozaury.

Najnowsze badania, prowadzone przez naukowców brytyjskich, podważają jednak ten pogląd. Trudno przypuścić, że ówczesne ssaki, które zwykle ważyły mniej niż 100 g, rywalizowały z dinozaurami. Co więcej, za czasów dinozaurów ssaki reprezentowały dużą różnorodność w zakresie diety i sposobu życia — potwierdzili naukowcy na łamach pisma „Current Biology”.

Większość grup saków, które żyją dzisiaj, biorą swoje początki od grup, które dokonały gwałtownej ekspansji po masowym wymieraniu sprzed 66 mln lat. [DI, PAP]