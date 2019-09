Dlaczego warto posiadać konto bankowe? Sprawdź!

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) to jeden z najpopularniejszych produktów bankowych. Jak wynika z danych udostępnionych przez PRNews – na koniec 2018 r. polskie banki prowadziły blisko 33 mln takich kont. To aż o 1,8 mln więcej niż na koniec 2017 roku! Dzisiejsze konto bankowe służy jednak nie tylko do gromadzenia pieniędzy i wykonywania podstawowych operacji bankowych. Jakie korzyści można osiągnąć, mając dobry ROR? Sprawdź!

Jak pokazują statystyki, konto w banku ma około 83% Polaków. Co piąty obywatel naszego kraju posługuje się więc przede wszystkim gotówką. Choć na tle europejskich krajów pozostajemy zdecydowanie w tyle, liczba posiadaczy ROR-u rośnie. Dynamiczny wzrost użytkowników kont można zaobserwować zwłaszcza wśród najmłodszych klientów banków, seniorów oraz osób mieszkających na wsiach. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest powszechny dostęp do Internetu, naturalne przesunięcie demograficzne oraz… zwiększona świadomość. Coraz więcej Polaków dochodzi bowiem do wniosku, że codzienność z kontem osobistym jest zdecydowanie prostsza niż bez niego.

Codzienność bez konta?

Ostatnio złapałem się na tym, że od kilku tygodni nie miałem w portfelu ani złotówki. Na konto trafia moje wynagrodzenie, rachunki opłacam przelewem internetowym, a w sklepach z reguły płacę kartą – deklaruje pan Marek, pracownik niewielkiej firmy usługowej z Warszawy.

Rzeczywiście, trudno wyobrazić sobie codzienność bez konta w banku. Zwłaszcza jeśli jest się dorosłym, aktywnym zawodowo mieszkańcem miasta. Dobre konto w banku pozwala dziś nie tylko wykonywać standardowe operacje finansowe, takie jak otrzymywanie wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń, opłacanie rachunków, dokonywanie płatności za towary i usługi (w sklepach stacjonarnych i internetowych) oraz polecenia przelewu. Szyte na miarę darmowe konto bankowe pozwala także osiągnąć dodatkowe korzyści. Jakie?

Konto osobiste – (nie)oczywiste korzyści

Z dobrym kontem osobistym:

wykonasz większość operacji bankowych w dowolnym miejscu i czasie. Wszystko dzięki wygodnej, przyjaznej użytkownikowi aplikacji mobilnej. Chcesz założyć lokatę w drodze do pracy, wziąć pożyczkę, a może wykonać szybki przelew na konto oszczędnościowe? Nic prostszego! Z dobrą aplikacją mobilną uniezależnisz korzystanie z banku od godzin pracy tradycyjnych oddziałów;

nie będziesz musiał pamiętać o terminach rat i innych regularnych zobowiązań. Nie masz pamięci do dat? Przez roztargnienie zdarzało ci się zapomnieć o zapłaceniu raty kredytu? Konto osobiste, oferujące darmowe zlecenia stałe i polecenia zapłaty zdejmie z twoich ramion żmudne obowiązki;

wreszcie zaczniesz oszczędzać. Niektóre banki oferują klientom atrakcyjnie oprocentowane depozyty i bezpłatne konta oszczędnościowe. Dzięki specjalnym warunkom i wysokim odsetkom oszczędzanie będzie jeszcze łatwiejsze, a twoja motywacja wzrośnie;

skorzystasz z atrakcyjnych programów rabatowych. Wybierając konto z atrakcyjnym pakietem lojalnościowym, programem moneyback czy zniżkami u partnerów, zaoszczędzisz nawet kilkaset złotych rocznie, kupując ulubione produkty zupełnie bez wysiłku;

zachowasz płynność finansową. Nawet jeśli na twojej drodze pojawią się nieplanowane wydatki. Jeśli nie masz oszczędności, wybierz konto osobiste z odnawialną linią debetową. W obliczu niespodziewanych kosztów pieniądze będą do twojej dyspozycji. Bez konieczności składania wniosku kredytowego i oczekiwania na jego rozpatrzenie;

otrzymasz realne wsparcie banku w trudnych sytuacjach życiowych. Choroba dziecka, kradzież z włamaniem, awaria sprzętu RTV? Razem z kontem osobistym możesz otrzymać od banku dostęp do specjalistycznej pomocy medycznej i technicznej. Niemożliwe? A jednak! Istnieją banki oferujące swoim klientom atrakcyjne pakiety Assistance. A te w obliczu nieprzewidzianych sytuacji okażą się na wagę złota.

